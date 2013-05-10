路透调查：欧洲央行未来数月料不会将存款利率降至零以下

尽管欧洲央行尚未提出具体计划，但分析师称，这是朝正确的方向迈进。

“重振市场融资是欧元区政策官员在这次危机中面临的最大挑战，”G+ Economics的首席经济分析师Lena Komileva称，“但从过去五年的经验来看，这对欧元区各政府、银行和实质经济来说，是不可或缺的一步。”

法兰克福DekaBank的资深经济分析师Kristian Toedtmann亦认同：“这样的计划会解决银行过度规避风险的问题。因此，这可能会比传统或非传统货币宽松更有帮助。”

至于其他九位持反对意见的分析师，多数是认为这计划的影响不大。

**努力空间有限**

调查询问受访者关于欧洲央行还能做什么来推动欧元区经济成长的开放性问题。最普遍的答案是“可以做的不多”，因为刺激经济成长最有效的政策是财政政策，而非货币政策。

“若未能实现复苏...下一步就是前瞻引导，或许以物价水准目标的形式来呈现，”北欧联合银行(Nordea)的首席分析师Anders Svendsen称。

这将会改变欧洲央行从不提前承诺政策走向的立场。

调查显示，欧洲央行料将维持指标再融资利率于新纪录低点0.5%，至少至明年年中。