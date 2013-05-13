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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 09:20 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
 
  中国国电集团100亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和民生银行主承
  中信大锰矿业6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承
  厦门建发集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和民生银行主承       
  山西杏花村汾酒集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，交通银行和中国银行主承              
  山西沁新能源集团股份公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承              
  江苏扬农化工集团4亿元两年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承
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  二、新债上市：
    
  中国海运(集团)25亿元六个月期超短期融资券011330003，票面利率3.80%
  秦山第三核电5亿元一年期短融041356012，票面利率4.27%
  番禺珠江钢管2亿元一年期短融041365006，票面利率5.10%
  四川航空2亿元一年期短融041362019，票面利率4.48% 
  江苏华建建设2亿元一年期短融041361022，票面利率4.89%
  核电秦山联营4亿元一年期短融041356013，票面利率4.27%
  湖南投资 1亿元一年期短融041362021，票面利率4.89%
  安徽星马汽车集团4亿元一年期短融041369015，票面利率4.89%
  北京顺鑫农业发展集团3亿元一年期短融041362020，票面利率4.48%
  华泰集团6亿元一年期短融041352021，票面利率4.50%
  窑街煤电集团4亿元一年期短融041364019，票面利率5.20%
  正泰集团5亿元一年期短融041352022，票面利率4.48%
  辽宁忠旺集团10亿元一年期短融041364018，票面利率4.58%
  广汇汽车服务10亿元一年期短融041358042，票面利率4.60%
  亚泰集团 20亿元一年期短融041360029，票面利率4.48%
  陕西高速建设集团20亿元五年期中票1382225，票面利率5.62%
  维维集团3.9亿元三年期中票1382220，票面利率6.30%   
  湖北交通投资40亿元15年期中票1382212，票面利率5.67%
  上海南汇发展集团8亿元五年期中票1382221，票面利率5.11%
  重庆市水利投资集团9亿元五年期中票1382222，票面利率5.11%
  重庆市国有文化资产经营管理2.2亿元五年期中票1382223，票面利率5.11%
  合肥海恒投资控股集团9亿元五年期中票1382224，票面利率5.62%
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  三、缴款：   

  财政部300亿元三年期固息国债130004，发行价101.15元
  申银万国证券20亿元三个月期短融
  内蒙古霍林河煤业集团6亿元一年期短融
  广州纺织工贸企业集团2亿元一年期短融
  山西兰花煤炭实业集团6亿元一年期短融
  新疆天业集团6亿元三年期中票
  亚泰集团 9亿元五年期中票
  吉林森工集团5.3亿元三年期中票
  厦门水务集团4亿元三年期中票
  彩虹集团6亿元五年期中票
  黄山旅游集团3亿元五年期中票
  马钢集团10亿元三年期中票
  广东物资集团3.9亿元五年期中票
  南京雨润食品10亿元三年期中票
  苏州工业园国资控股5亿元五年期中票    
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  四、还本付息：
  
  进出口银行200亿元两年期固息债110307到期兑付，票面利率3.65%
  鞍钢集团50亿元三年期中票1082095到期兑付，票面利率3.87%
  长信科技 0.6亿元一年期短融041258024到期兑付，票面利率7.40%
  河南心连心化肥公司3亿元一年期短融041262014到期兑付，票面利率5.70%
  中升(大连)集团4亿元一年期短融041264009到期兑付，票面利率5.70%
  中国长江三峡集团30亿元20年期固息债068022付息，票面利率4.15%
  抚顺城建投资15亿元八年期固息债1080056付息，票面利率5.95%
  鄂尔多斯国资投资28亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080058付息，票面利率6.08%
  金光纸业投资公司20亿元五年期人选择权(3+2)中票1182154付息，票面利率5.50%
  湛江港集团4亿元三年期中票1282144付息，票面利率5.64%
  江苏法尔胜泓昇集团5亿元三年期中票1282145付息，票面利率7.30%
  中国东方电气公司50亿元五年期中票1282146付息，票面利率4.94%
  中国航空技术控股公司15亿元五年期中票1282147付息，票面利率4.94%
  中国生物技术股份公司8亿元三年期中票1282148付息，票面利率5.10%
  黑龙江龙煤矿业集团12亿元三年期中票1282149付息，票面利率5.10%
  内蒙古包钢钢联公司20亿元七年期中票1282150付息，票面利率5.75%
  扬州经济技术开发区总公司8亿元七年期固息债098081付息，票面利率5.80%
  广东核电集团25亿元10年期固息债1080057付息，票面利率4.60%
  金坛建设资产经营公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080059付息，票面利率6.20%
  国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110230付息，基本利差0.59%
  天津保税区控股集团20亿元五年期中票1182155付息，票面利率5.67%
  中国农业发展集团2亿元五年期中票1182156付息，票面利率5.67%
  中国平煤神马能源化工20亿元五年期中票1182157付息，票面利率5.23%
  国药控股20亿元三年期中票1182158付息，票面利率4.89%
  保定天威英利新能源14亿元五年期中票1182159付息，票面利率6.15%
  国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债030224付息，基本利差1.05%
  财政部296亿元10年期固息国债100012付息，票面利率3.25%
  中国人民银行400亿元三年期央行票据1101032付息，票面利率3.80%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
    
  --据中国证券报周一报导，由于宏观经济形势不佳、新股发行体制改革亟待进一步深化等因素影响，国内A股首
次公开发行（IPO）重启时点将晚于此前普遍预期的5、6月间，新股发行不排除三季度方能常规化的可能。 
    
  今日公布4月固定资产投资及社会消费品零售总额等数据     (1-3月固定资产投资同比增20.9%)
  5/18发布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告
  5/23汇丰发布5月制造业PMI初值
  5/27公布1-4月规模以上工业企业利润
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽/边竞；审校 李宏薇/曹巍浩)
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