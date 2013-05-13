《中国债券市场每日交易备忘》--5月13日

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国电集团100亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和民生银行主承 中信大锰矿业6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 厦门建发集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和民生银行主承 山西杏花村汾酒集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，交通银行和中国银行主承 山西沁新能源集团股份公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承 江苏扬农化工集团4亿元两年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国海运(集团)25亿元六个月期超短期融资券011330003，票面利率3.80% 秦山第三核电5亿元一年期短融041356012，票面利率4.27% 番禺珠江钢管2亿元一年期短融041365006，票面利率5.10% 四川航空2亿元一年期短融041362019，票面利率4.48% 江苏华建建设2亿元一年期短融041361022，票面利率4.89% 核电秦山联营4亿元一年期短融041356013，票面利率4.27% 湖南投资 1亿元一年期短融041362021，票面利率4.89% 安徽星马汽车集团4亿元一年期短融041369015，票面利率4.89% 北京顺鑫农业发展集团3亿元一年期短融041362020，票面利率4.48% 华泰集团6亿元一年期短融041352021，票面利率4.50% 窑街煤电集团4亿元一年期短融041364019，票面利率5.20% 正泰集团5亿元一年期短融041352022，票面利率4.48% 辽宁忠旺集团10亿元一年期短融041364018，票面利率4.58% 广汇汽车服务10亿元一年期短融041358042，票面利率4.60% 亚泰集团 20亿元一年期短融041360029，票面利率4.48% 陕西高速建设集团20亿元五年期中票1382225，票面利率5.62% 维维集团3.9亿元三年期中票1382220，票面利率6.30% 湖北交通投资40亿元15年期中票1382212，票面利率5.67% 上海南汇发展集团8亿元五年期中票1382221，票面利率5.11% 重庆市水利投资集团9亿元五年期中票1382222，票面利率5.11% 重庆市国有文化资产经营管理2.2亿元五年期中票1382223，票面利率5.11% 合肥海恒投资控股集团9亿元五年期中票1382224，票面利率5.62% ============================================================================ 三、缴款： 财政部300亿元三年期固息国债130004，发行价101.15元 申银万国证券20亿元三个月期短融 内蒙古霍林河煤业集团6亿元一年期短融 广州纺织工贸企业集团2亿元一年期短融 山西兰花煤炭实业集团6亿元一年期短融 新疆天业集团6亿元三年期中票 亚泰集团 9亿元五年期中票 吉林森工集团5.3亿元三年期中票 厦门水务集团4亿元三年期中票 彩虹集团6亿元五年期中票 黄山旅游集团3亿元五年期中票 马钢集团10亿元三年期中票 广东物资集团3.9亿元五年期中票 南京雨润食品10亿元三年期中票 苏州工业园国资控股5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 进出口银行200亿元两年期固息债110307到期兑付，票面利率3.65% 鞍钢集团50亿元三年期中票1082095到期兑付，票面利率3.87% 长信科技 0.6亿元一年期短融041258024到期兑付，票面利率7.40% 河南心连心化肥公司3亿元一年期短融041262014到期兑付，票面利率5.70% 中升(大连)集团4亿元一年期短融041264009到期兑付，票面利率5.70% 中国长江三峡集团30亿元20年期固息债068022付息，票面利率4.15% 抚顺城建投资15亿元八年期固息债1080056付息，票面利率5.95% 鄂尔多斯国资投资28亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080058付息，票面利率6.08% 金光纸业投资公司20亿元五年期人选择权(3+2)中票1182154付息，票面利率5.50% 湛江港集团4亿元三年期中票1282144付息，票面利率5.64% 江苏法尔胜泓昇集团5亿元三年期中票1282145付息，票面利率7.30% 中国东方电气公司50亿元五年期中票1282146付息，票面利率4.94% 中国航空技术控股公司15亿元五年期中票1282147付息，票面利率4.94% 中国生物技术股份公司8亿元三年期中票1282148付息，票面利率5.10% 黑龙江龙煤矿业集团12亿元三年期中票1282149付息，票面利率5.10% 内蒙古包钢钢联公司20亿元七年期中票1282150付息，票面利率5.75% 扬州经济技术开发区总公司8亿元七年期固息债098081付息，票面利率5.80% 广东核电集团25亿元10年期固息债1080057付息，票面利率4.60% 金坛建设资产经营公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080059付息，票面利率6.20% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110230付息，基本利差0.59% 天津保税区控股集团20亿元五年期中票1182155付息，票面利率5.67% 中国农业发展集团2亿元五年期中票1182156付息，票面利率5.67% 中国平煤神马能源化工20亿元五年期中票1182157付息，票面利率5.23% 国药控股20亿元三年期中票1182158付息，票面利率4.89% 保定天威英利新能源14亿元五年期中票1182159付息，票面利率6.15% 国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债030224付息，基本利差1.05% 财政部296亿元10年期固息国债100012付息，票面利率3.25% 中国人民银行400亿元三年期央行票据1101032付息，票面利率3.80% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --据中国证券报周一报导，由于宏观经济形势不佳、新股发行体制改革亟待进一步深化等因素影响，国内A股首 次公开发行（IPO）重启时点将晚于此前普遍预期的5、6月间，新股发行不排除三季度方能常规化的可能。 今日公布4月固定资产投资及社会消费品零售总额等数据 (1-3月固定资产投资同比增20.9%) 5/18发布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/23汇丰发布5月制造业PMI初值 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/边竞；审校 李宏薇/曹巍浩)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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