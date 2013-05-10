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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 09:49 BJT

日本股市：日经指数上涨3.01%，触及2008年1月以来高位

路透东京5月10日 - 日本股市日经指数 涨幅扩大至3.01%，触及2008年1月以来高位。(完)
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