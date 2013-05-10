中国金融：上海市副市长屠光绍将出任中投公司董事长--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透香港/北京5月10日 - 中国重要金融机构的掌门人更迭正在集中进行。三位消息人士周五透露，上海市副市长屠光绍将出任中国主权基金--中投公司 董事长，填补楼继伟调任财政部部长之后的空缺。
消息人士并透露中国工商银行 副行长李晓鹏将出任中投公司监事长。而现任中央汇金公司总经理彭纯将出任交通银行 行长。
路透已联系中投，但未立即获得其对此事的回应。
据一项调查显示，中投公司以过去五年募资金额达70亿美元，在亚洲私募股权投资基金中居于榜首。
另外，两位消息人士周二晚间证实，以资产计中国第六大银行--招商银行 行长马蔚华即将卸任，接任者是建设银行 北京分行现任行长田惠宇。 （完） (发稿 毕晓雯/谢衡; 审校 屈桂娟)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。