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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 10:01 BJT

中国金融：上海市副市长屠光绍将出任中投公司董事长--消息

路透香港/北京5月10日 - 中国重要金融机构的掌门人更迭正在集中进行。三位消息人士周五透露，上海市副市长屠光绍将出任中国主权基金--中投公司 董事长，填补楼继伟调任财政部部长之后的空缺。

消息人士并透露中国工商银行 副行长李晓鹏将出任中投公司监事长。而现任中央汇金公司总经理彭纯将出任交通银行 行长。

路透已联系中投，但未立即获得其对此事的回应。

据一项调查显示，中投公司以过去五年募资金额达70亿美元，在亚洲私募股权投资基金中居于榜首。

另外，两位消息人士周二晚间证实，以资产计中国第六大银行--招商银行 行长马蔚华即将卸任，接任者是建设银行 北京分行现任行长田惠宇。 （完） (发稿 毕晓雯/谢衡; 审校 屈桂娟)
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