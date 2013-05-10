欧洲个股：英国莱斯银行集团将裁减850个工作岗位以削减成本

路透伦敦5月9日 - 英国莱斯银行集团 将再度裁减850个工作岗位以削减成本，从而使该行自2008年接受援助以来的裁员总数达到约3.5万人。

莱斯银行集团周四表示，本次裁员行动是2011年6月时宣布裁减1.5万个工作岗位计划的一部分，该计划旨在到2014年每年节省15亿英镑(23亿美元)。英国纳税人持有该行39%的股份。

莱斯银行今年迄今已经裁掉了2,340个工作岗位。

莱斯银行表示，本次裁员将针对商业银行、零售银行和其他部门。该行目前拥有约10.4万名员工。

莱斯银行称，此外将新增275个岗位，这些岗位大多将位于北爱尔兰的贝尔法斯特和苏格兰的Pitreavie。(完) (编译 王翔琼; 审校 艾茂林)