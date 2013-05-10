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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 10:07 BJT

《汇市简讯》澳元/美元变动不大，此前澳洲央行公布季度报告

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* 澳洲央行称资源投资接近高峰、澳元汇价偏高、以及政府支出持续紧缩等因素对经济的拖累将延续至明年左右

* 澳洲央行预估6月及12月成长幅度为2.5%，2014年12月则为2.5%-3.5%，变化不大

* 该行认为中国成长及全球前景“均衡”

* 澳洲央行上修外贸及消费支出

* 该行称降息是因为低通胀前景及成长前景低于趋势水平

* 未就未来政策动向提供线索(完)

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