《汇市简讯》澳元/美元变动不大，此前澳洲央行公布季度报告

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 澳洲央行称资源投资接近高峰、澳元汇价偏高、以及政府支出持续紧缩等因素对经济的拖累将延续至明年左右
* 澳洲央行预估6月及12月成长幅度为2.5%，2014年12月则为2.5%-3.5%，变化不大
* 该行认为中国成长及全球前景“均衡”
* 澳洲央行上修外贸及消费支出
* 该行称降息是因为低通胀前景及成长前景低于趋势水平
* 未就未来政策动向提供线索(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。