港报社评：内地难跟减息潮，货币战添凶险--经济日报5月10日

环球多国央行争相减息，市场关注中国会否跟随，惟减息对内地是双刃剑，虽可振经济，却令楼市及信贷泡沫添凶险，中央实难减息。但热钱涌入正加剧人民币升压，中央既难减息赶炒家，就更须着力落闸防洪，打好货币战。 减息对内地是双刃剑，因内地资金仍浮滥，若轻率减息，恐令通胀猛虎出柙；且今年首季内地楼价狂飙。更何况，内地金融机构滥贷持续，首季社会融资总量就较去年暴升60%，减息势加剧金融风险。 因此，减息表面上可撑经济，但后遗症祸患恐更大。且内地信贷续滥、楼价续高、地方政府投资意慾续盛，这些问题虽令中央头痛，但现实却足令下半年经济保温，故中央极可能一动不如一静，不加入减息大潮。 中央要打好这场货币战，必须守好内外两关。对外而言，就如本栏昨指，热钱涌华的主要缺口，是借假贸易掩饰，中央必须责成海关总署、商务部、外管局等从速堵塞此漏洞，并对其他热钱潜入渠道如地下钱庄等，加强监控、主动防堵。 对内而言，中央须有针对性地吸走市场过盛游资，就如人民银行昨重启已暂停一年多的央票，增加吸资工具，未来可因应资金泛滥程度加大操作力度。惟抽资时须防过犹不及，损害市场正常需求，尤其中小企融资需要，否则挫伤经济，为稳增长添艰。 人币汇价今年来虽迭创新高，市场深忧人币抽升损经济，但人币兑美元汇价今年来只累升约1.6%，中央必须打好货币战、守好内外两关，将全年升幅控制在3%温和水平以下，既稳经济，亦免热钱催生资产、信贷泡沫，种下未来大患。