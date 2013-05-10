港报社评：警22月后拘控示威者，解释牵强惹政治打压质疑--明报5月10日

警方翻前年7.1游行旧帐，指一名示威者违反公安条例，落案控告「协助组织及参与未经批准的集结」两项罪名。警方在案发后22个月才采取行动，事不寻常，警务处长曾伟雄说是低调通缉所致，但是与实际情比对，曾伟雄的说法欠缺说服力。近年警方针对政治活跃人士，出现愈来愈多翻旧帐检控，使人担心警方已经沦为政治打压工具，情值得关注。 警方的做法被认为是威胁和政治打压，意图形成寒蝉效应。以陈玉峰被拘控为例，她本来参与占中义务工作，现在有案在身，若有所顾忌，会影响她未来一年投入相关工作。 曾伟雄接任警务处长之时，许多人以其鹰派作风，认为他会以强硬手段对付异见运动，现在看来，他展示的强硬并不限于作风，而是实质的箝制。前年时任副总理的李克强访港，警队以保安为名，做了不必要的部署和举措，特别是港大保安一幕，突显了警方把示威者与李克强隔离的实质，做法逾度，在立法会相关会议已有结论。 今次陈玉峰事件，使人看到除了武力之外，警队按法律赋予的权力，从程序上打压政治活跃人士，所以，警队这种沦为政治工具的趋势，使人忐忑不安。不过，若认为靠警队执行内地式的维稳，香港就会稳定，以香港事务的本质，这是误判。正如内地愈维稳，社会愈不稳，香港也不会例外。