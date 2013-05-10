台湾汇市：台币兑美元盘初小贬，美元空单回补且央行积极关切

路透台北5月10日 - 台币兑美元 周四盘初在微幅贬值；国际美元扬升之下，日圆再走贬，周五盘初美元空单回补，台币早盘走势偏向疲弱。

部分汇银人士表示，虽然空单回补美元，但周五盘初则见外资小量汇入，出口商在29.550价位以上挂出美元卖单，未来走势则要先看国际美元是否续强。

交易员观察市场最新动态：

* 国际美元走强，日圆早盘再贬至101价位，令韩元、台币汇价盘初偏弱

* 部分交易商陆续接到央行口头干预电话，关切美元实质卖单来源，显示央行对汇价关切日益积极

* 无本金交割远期外汇(NDF)市场中，美元兑台币折价转正，显示美元看升气氛转浓。一个月美元/台币溢价在0.010/0.025，上日在-0.020/0.000

* 本波台北外汇经纪加上元太外汇经纪公司成交量全日约15亿美元左右，相较先前台币升势凶猛时大多可达到全日19-20亿美元，成交并未爆量

* 本地时间09:45左右，台北外汇经纪公司成交量2.25亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.480-29.550

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