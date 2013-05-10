港报社评：南韩减息谋解困，货币贬值潮汹涌--信报5月10日

南韩央行昨天宣布减息四分一厘。清楚看到，踏入五月，由欧洲央行启动的新一轮「降息潮」，短短十天内，已先后有印度、澳洲、南韩卷入降息漩涡之中，市场预期泰国亦会跟进，反映央行「放水」，通过竞争性货币贬值提升竞争力以刺激经济之势愈演愈烈。 踏入五月，欧洲、印度、澳洲及南韩央行相继降息所荡起的减息浪潮，不仅加剧了竞争性货币贬值升温的风险，也大大增加了国际间经济、金融和贸易互动协调的复杂性，不利全球经济稳步复苏。照目前欧洲、美国以至中国制造业生产先行指标所露出的疲态看，今年全球经济复苏的前景相当不明朗。中国经济增速有进一步放缓可能。 如今发达经济体以史无前例的货币量宽规模支撑经济成长，但其政策的溢出效应，在全球经济复苏前景不明朗的情形下，已然不断加剧了各国竞争性货币贬值刺激本国经济以自保的力度。 欧美日三大发达经济体占全球经济总量60%，三者争相推行非常规的超宽松货币政策，叠加规模巨大。然而，欧美日等发达经济体经济衰退并非周期性，而是牵涉到结构性的调整和修复，因而货币量宽无法起立竿见影之效，令政策投入的力度易增难减。 南韩昨天降息，明显是对日本央行大幅压低日圆汇价作出的政策性反应，并为新一波的竞争性货币贬值浪潮响起警号。照发展形势看，竞争性货币贬值之势如今在新兴经济体蔓延，全球流动性泛滥之势更难以抑止。 更重要一点是，货币贬值竞赛所形成的相互抵销效应，基于各国的实体经济规模和竞争力迥异，因而通过对外的货币汇价而非内部要素价格来强化经济竞争力，效果不一，这意味若干国家或地区刺激复苏难免陷入不利状态，需要被迫采取更大货币宽松力度，不仅令汇率战争的风险不断上升，也令通过国际间协调促进全球稳定复苏的难度加大。