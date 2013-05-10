港报财经评论：高息闷股跑赢大市--信报5月10日

高息闷股跑赢大市/ 习广思

上帝要你灭亡，先叫你疯狂。环球股市续见新高，高处不胜寒是肯定的，短期有可能调整，但创新高不是看淡理由，不妨从债市中找启示。美股连日创新高，美国高息债券ETF股价攀至高位，垃圾债息持续下跌，可见投资者甘愿冒险追逐风险，寻找利息趋势持续。资金在股市搵食，又要威又要戴头盔，高息股、防守股成为资金猎食对象，近期美股升势便是由防守股主导。大部分防守股、高息股都属于闷股，不会大上大落，但一旦发威，却能够大幅跑赢大市。

投资者不妨跳出指数升跌的框框来看大市，不难发现资金持续在落后股身上搵食，部分板块有资金轮动轨迹。资金在内房板块追落后尤其明显， 瑞安 、恒大 股价上升，世房 则乏力再升。强势股续强，中资电力股一枝独秀，中国电力 股价续升5.9%；与智能手机相关的中国无线 、瑞声 升势未变。众多新能源股份亦有表现，虽短期动力不足，但不失为中长线收集目标。资金炒作，股市大起大落。创维 股价经一轮大跌后暂时企稳，创维早前因炒分拆而急涨，再因政策消息而洗仓式大跌，现在有心人趁调整吸纳。创维在收市后公布，4月份内地LED 液晶电视销售量按年增加44%，至79.2万台；3D云端电视机销量按年增长407%，至17万台。

当世界三大主要央行一齐放水时，其他央行如何回应？印度减息是意料之内，毕竟该国经济增长放缓。另一边厢，澳洲央行减息，纽西兰央行承认曾入市干预货币，都令市场出乎意料。昨日南韩央行出乎意料减息四分一厘，是7个月来首次。日本量宽影响最大的是南韩出口，南韩央行此举回应了日本发动的贬值战。热钱流入最厉害的是泰国，泰铢升至金融风暴后新高，今年流入泰国国债的资金高于股市8 倍。央行行长张旭州有何想法？张旭州认为应该减息。亚洲央行对通胀的容忍度提高，一来是看见世界经济不太乐观，二是热钱流入的根由，是欧美日货币贬值战，要对付这些热钱，便要降低自己货币的吸引力。央行行长的担忧、对热钱的警告，都是金融体系潜伏的隐忧，难怪开始有分析提出，眼下欧美日齐齐"放水"，迟早制造一个更大泡沫。股市中太多短视动物，大家看到的资金狂流，都是对股市有利的。(B03)

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提防欧罗向上突破/ 苏子

欧罗兑美元自上月5日成功返回1.30心理关口以上收市后，便主要在1.30至1.32间横行上落，期间即使曾略破此上落区，但很快便确认为假突破，汇价基本上全无方向可言。留意欧罗兑美元于本月1日曾一度高见1.3242水平，但到收市时已回落至1.3180水平，并且在日线图呈现射击之星的不利形态，结果本周二汇价承接此不利形态，以大阴烛急挫至1.3034低位，到收市时更呈现近似黄昏之星的见顶形态。不过，正当不少投资者以为欧罗兑美元应可在本月3日进一步跌至1.30心理关口以下之际，汇价却只是多跌2点子，至1.3032低位便已止跌回升，到前晚更上升至1.3194高位，突破100天SMA的1.3155阻力及逼近1.32阻力关口，使不少短线追沽者损手。虽然如此，却无损市场继续看淡欧罗兑美元的情绪。

原因是欧罗兑美元近月本已三度突破100天SMA阻力，可惜破位后仅升至1.32关口附近便乏力再升，因此已有投资者表示，当升破100天SMA阻力后才伺机入市建立欧罗兑美元短仓的赢面极高，只是待突破本月1日的1.3242高位后止蚀输有限，平仓目标看汇价跌至1.30心理关口附近甚至更低水平，即有不俗的获利空间。问题是，当市场上有太多投资者也存有这种想法时，投资者便需要提防欧罗兑美元下次再突破100天SMA阻力时，将会是真突破，即届时汇价将可正式摆脱已运行个多月的横行上落市，从而挑战2月25日的1.3318高位阻力及自1.3711高位跌至1.2744低位的61.8%反弹目标，即1.3341关键阻力。换言之，投资者要提防汇价最终会向上作出重大突破，从而杀众多看淡者一个措手不及。若欧罗兑美元一如预期般成功破关而上，同时美元兑日圆却仍保持在20天SMA支持(98.47)以上波动，预料届时欧罗兑日圆将有力突破上月11日的131.11高位，再创今年新高。留意目前100月SMA阻力正处于131.75，如创新高后的欧罗兑日圆可以进一步突破此100月SMA阻力，预料日圆或会因此出现新一轮下跌浪。(B07)