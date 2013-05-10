港报社评：搞好经济民生，各界献计献策--文汇报5月10日

针对本港经济深层次矛盾正在显现，竞争优势开始弱化，行政长官梁振英在昨日的立法会答问大会呼吁社会各界，提出有助本港经济发展得更快的可行建议。事实上，社会各界都认识到本港面对的深层次问题以及竞争力弱化等问题，现在的问题是怎样做才能巩固和提升香港的竞争力。社会各界应排除政治干扰，将焦点重回经济民生，就本港发展献计献策，以推动解决本港的一系列深层次矛盾。

全国人大常委会委员长张德江日前指出，本港经济一些深层次矛盾正在显现，竞争优势开始弱化，发展经济是当前本港首要任务。张德江的讲话在本港社会引起广泛回响，反映社会各界都认同本港竞争力持续弱化的问题。同时，经济动力不足也引发各种深层次矛盾不断积累，贫穷、房屋等民生问题长期困扰本港社会。在过去多个民调中，经济、民生都是市民最关注的议题，说明社会早已认识到搞好经济民生的迫切性。

主流民意都认同本港不能再蹉跎光阴，社会是时候将精神和时间集中在发展经济改善民生之上。梁振英昨日在答问大会上强调，自上任后已在政府内部和工商界不断听意见，探讨如何在下阶段经济发展中取得更好成绩。本港各种深层次矛盾千头万绪，不但当局要着力解决，社会各界都应主动献计献策，这些社会政策都具有不少争议性，关系市民的切身利益，需要全社会共同讨论凝聚共识，作出决定。这才是解决一系列深层次矛盾的有效之法。 (A06)