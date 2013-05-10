更新版 1-中国金融：工商银行行长将由易会满接替，利于“大象”迎战创新

* 年富力强的易会满将擢升为工行行长

* 有利于这家全球市值最大银行加强创新

* 工行另一副行长李晓鹏转任中投公司监事长 (新增更多评论和背景)

路透北京/香港5月10日 - 全球以市值计最大的银行－－工商银行 行长将于近日易人，消息人士指年富力强的副行长易会满获擢升，接替杨凯生担任行长，这有利于这家“大象级”商业银行迎接创新和国际化转型等种种挑战。另一位工行副行长李晓鹏将转任中投公司监事长。

中国重要金融部门的掌门人更迭正在集中进行。二位消息人士还透露，现任汇金公司总经理彭纯将出任交通银行 行长。以资产计中国第六大银行--招商银行 行长马蔚华即将卸任，接任者是建设银行 北京分行现任行长田惠宇。

“昨天较晚时候由中央开会决定的，应该很快就公布。”上述消息人士对路透称。

工行新闻处对此不予置评，交通银行回应称一切以公司公告为准。

目前年龄不到50的易会满，历任工行江苏省分行行长、北京市分行行长，2008年起任总行副行长，目前主管公司、电子银行、科技、产品创新、运行管理和办公室部门工作。他一直倡导信息化银行，信息整合、开放、共享、联动，并倡导中国银行业应早日走出一条具有中国特色的转型之路。他多次强调，“只有持续的转型，才有商业银行持续的竞争力。”

“易会满从基层做起，又多年在江浙地区工作，他主管的部门又都是竞争最激烈的前台营销部门，对商业银行竞争体会更深，尤其主管电子银行、运营管理等部门，对互联网金融的冲击更是深有体会，他与年过六旬的姜建清搭档更有利于这家全球市值最大的银行加强创新，这对工行来说是利好。”一位银行监管层资深人士对路透称。

目前64岁的工行现任行长杨凯生，已与董事长姜建清搭档已近八年，率领工商银行股改上市、市场化经营，并在此后几年内发展成为全球市值最大、资产规模稳定、国际化势头发展良好的商业银行，两人默契配合多年，在金融界堪称“黄金搭档”。