港报社评：宠物合法龛场何处寻？--星岛日报5月10日

工厂大厦违规经营宠物火化及灵位，申诉专员批评地政总署拖拉八年，都没有妥善处理，违规单位倍增。事件显示地政总署执法不力，同时反映本港合法处理宠物后事的渠道，远远落后于社会需求。

根据地政总署的评估，工厦设宠物骨灰龛，不属于紧急处理情况，明显忽略了一点，就是这类个案若不及早处理，大众对这类服务的庞大需求，会促使这类单位数目迅速上升，造成米已成炊之局，到时要处理就更加棘手。

现时渔农及自然护理署提供的集体火化安排，或者把宠物屍体交给垃圾站运去堆填区，部分宠物主人在感情上并不接受。他们希望为宠物寻找安息之所，继续维系与已故宠物的感情。宠物善终和骨灰寄存服务，成为日渐兴隆的生意。有经营者甚至获得香港服务名牌奖，打算进军内地市场，并且接受贸易发展局访问，介绍经营之道。

接受访问的创办人，号称提供"星级宠物善终服务"，形容公司2001年开业以来，到去年已经处理过逾70,000头宠物，现时每月平均600件工作中，有半数宠物主人要求独立火化，有1%希望利用公司辖下的"纪念园"储存遗物。他指不少同业是在这一、两年开业，市场仍未饱和。

香港现时连活人居所用地都要四处张罗，死人骨灰龛都未能处理好，要理顺动物龛场，难度不小，但是任由违规经营绝非办法，否则问题会愈来愈大，政府必须早寻善法。 (A06)