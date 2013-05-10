港报财经评论：政策作补偿公路股吸引--经济日报5月10日

政策作补偿公路股吸引/ 余少文

除了通胀和PPI差于预期累及大市下跌外，认为人民银行重推中央票据是跌市主要元凶，因为央行暂停发行央票近一年半，今年2月份也只透过正回购来收水，惟中央重启央票连同正回购，增加收水措施的灵活性，或应对不少国家近日接连减息，以及4月份新增贷款可能继续上升，故要透过不同措施来控制热钱流入。所以，也担心央行最后一招是上调存款准备金率，对A股的冲击更大，中资股又会受牵连。经营期延长，估值获上调。虽然中央收水是不利股市，但对公路股则开绿灯，因为中央近年因应高通胀而对公路行业进行一系列整顿，除了调整最低收费标准外，亦推出全国节假日客车免费通行政策，立即影响公路股去年第四季和今年首季业绩。

惟中央日前公布《收费公路管理条例（修正案征求意见稿）》，目的是维护行业稳定发展和缓解省级城投的融资建设压力，但意见稿中多次提及「合理回报」，确立经营性公路实施特许经营制度，并可通过适当延长收费年限等方式作为对公路企业因免费通行政策作出补偿。实际上，公路股今年首季盈利虽表现平稳，五只H股公路股合计盈利17亿元，同比下跌5%，但中央去年第四季推出节假日免费通行政策，笔者将公路股今年首季和去年第四季盈利合并计算，跟对上一期第四季和首季合并盈利作比较，过去半年盈利下跌15%至29.9亿元，反映免费通行政策对公路股造成影响。尽管公路股公路经营年期可以延长，未必能抵销节假日免费通行的影响，但证券商多会因应经营期延长而上调公路股的估值。

稳定增长，高息吸引。从另一角度来看，新规定既然表示要保障公路公司有合理回报，有理由相信公路股可以透过调整路费等来保障盈利稳定增长，由于公路股早已不再有双位数增长，但稳定的单位数增长却可保持现有的派息水平，保持高息吸引力；浙江沪杭甬 和安徽皖通 今年息率料超过5.5厘，是派息最好公路股，浙江沪杭甬和江苏宁沪 预测PE最高则可反映受基金和大户欢迎，都可作为公路股之选。(B03)