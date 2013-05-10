更新版 1-中国金融：上海市副市长屠光绍将出任中投公司董事长--消息

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路透香港/北京5月10日 - 中国主权财富基金--中国投资有限责任公司 的掌门人选终于尘埃落定，上海市副市长屠光绍将出任该公司董事长，以填补楼继伟调任财政部部长之后的空缺。

这亦是中国重要金融机构高层人事更迭中的一环。三位消息人士周五并透露，中国工商银行 副行长李晓鹏将出任中投公司监事长。而现任中央汇金公司总经理彭纯将出任交通银行 行长。

“应该是这样的安排，很快就会正式公布了吧。”一位知情人士对路透说。

而另一位接近中投的人士表示，中投公司汇聚了投资界的专业人士，做事也比较市场化和专业化，以屠光绍过往在金融界的丰富经验，可担当起中投公司董事长的重任。

在原董事长楼继伟调任财政部部长后，市场一直在猜测谁将接手这一重要职位。从最早传言原中国证监会主席郭树清，到中国最大投资银行--中金公司董事长李剑阁；接下来是中投总经理高西庆，以及中国工商银行 董事长姜建清等。

路透已联系中投，但未立即获得其对此事的回应。

另外，两位消息人士周二晚间证实，以资产计中国第六大银行--招商银行 行长马蔚华即将卸任，接任者是建设银行 北京分行现任行长田惠宇。