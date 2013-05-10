更新版 1-中国金融：上海市副市长屠光绍将出任中投公司董事长--消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港/北京5月10日 - 中国主权财富基金--中国投资有限责任公司 的掌门人选终于尘埃落定，上海市副市长屠光绍将出任该公司董事长，以填补楼继伟调任财政部部长之后的空缺。
这亦是中国重要金融机构高层人事更迭中的一环。三位消息人士周五并透露，中国工商银行 副行长李晓鹏将出任中投公司监事长。而现任中央汇金公司总经理彭纯将出任交通银行 行长。
“应该是这样的安排，很快就会正式公布了吧。”一位知情人士对路透说。
而另一位接近中投的人士表示，中投公司汇聚了投资界的专业人士，做事也比较市场化和专业化，以屠光绍过往在金融界的丰富经验，可担当起中投公司董事长的重任。
在原董事长楼继伟调任财政部部长后，市场一直在猜测谁将接手这一重要职位。从最早传言原中国证监会主席郭树清，到中国最大投资银行--中金公司董事长李剑阁；接下来是中投总经理高西庆，以及中国工商银行 董事长姜建清等。
路透已联系中投，但未立即获得其对此事的回应。
另外，两位消息人士周二晚间证实，以资产计中国第六大银行--招商银行 行长马蔚华即将卸任，接任者是建设银行 北京分行现任行长田惠宇。
中投公司成立于2007年9月，一次性获得2,000亿美元注资，2011年再从国家外汇管理局获得注资款300亿美元，截至2011年末其总资产上升至4,820亿美元。（完） (发稿 毕晓雯/谢衡; 审校 屈桂娟)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。