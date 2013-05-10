台湾债市：五年公债殖利率再度反向弹升，央行重申适度宽松基调不变

路透台北5月10日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周五自上日低点反弹，上日此间交易商藉韩国意外降息一度强力做多该券，但在台湾央行随后回应喊话维持〞适度宽松〞，浇息市场预期后，今日短线卖盘涌现，并有一小波停损卖单。当前将观察殖利率走高后银行端的回补意愿。