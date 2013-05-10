台湾债市：五年公债殖利率再度反向弹升，央行重申适度宽松基调不变

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北5月10日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周五自上日低点反弹，上日此间交易商藉韩国意外降息一度强力做多该券，但在台湾央行随后回应喊话维持〞适度宽松〞，浇息市场预期后，今日短线卖盘涌现，并有一小波停损卖单。当前将观察殖利率走高后银行端的回补意愿。
市场指出，五年券大区间依旧维持在0.87-0.90%不变，0.89%-0.90%附近料吸引小幅资金消化需求的银行端买盘，或令盘势稳于区间。
交易员观察市场的最新动态：
* 台湾央行谈话令市场对调整代收隔夜拆款利率预期降低。
* 五年券0.89%-0.90%附近测试买盘意愿。
* 台币兑美元 趋贬，或暂时抑制资金行情，亦压抑台债短券走势。
* 10年券102/6殖利率同步走高，近来与五年短券亦步亦趋。
* 长券殖利率亦有微幅向上修正，殖利率曲线持续陡峭。
* 市场气氛中性偏空。
今日预估殖利率交易区间：
* 102/2估在0.87%-0.90%。
本地时间10:13最新报价：
* 102/2殖利率升1.92基点，报0.8877%。
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* 台湾央行：维持适度宽松基调不变，紧盯热钱是否进股市 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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