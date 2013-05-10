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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 10:19 BJT

****《港报快速浏览》--5月10日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：搞好经济民生，各界献计献策--文汇报                                
 港报社评：宠物合法龛场何处寻？--星岛日报                                    
 港报社评：南韩减息谋解困，货币贬值潮汹涌--信报                              
 港报社评：警22月后拘控示威者，解释牵强惹政治打压质疑--明报                  
 港报社评：内地难跟减息潮，货币战添凶险--经济日报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：政策作补偿公路股吸引--经济日报                                
 港报财经评论：高息闷股跑赢大市--信报                                        
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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