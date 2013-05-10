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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 10:27 BJT

韩国数据：4月进口物价同比下降9.7%，连降八个月但跌速较3月缓和

路透首尔5月10日 - 韩国央行周五公布数据显示，韩国4月进口物价同比连续八个月下降，但跌速较3月缓和。

央行数据显示，4月以韩元计进口物价较上年同期下降9.7%，因原油价格较2012年下跌。

4月进口物价跌幅略小于3月的10.8%，3月曾创2009年10月以来最大降幅。

韩国央行称，4月原油价格较上年同期下滑13.3%，带动煤炭和油品价格跌16.5%。

央行数据还显示，4月以韩元计的出口物价较上年同期下降5.7%。

以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计)：

4月 3月 2月 1月 12月

进口物价

较上年同期(%) -9.7 -10.8 -8.6 -10.6 -8.8

较上月(%) 0.1 -0.8 2.7 -0.8 -1.1

出口物价

较上年同期(%) -5.7 -5.9 -5.6 -8.1 -6.2

较上月(%) 0.6 0.3 2.4 -0.1 -0.5 (完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
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