基金产业：4月份大宗商品ETP流出金额创单月纪录--贝莱德

尽管在价格崩跌后，金币、金条及珠宝的需求殷盛，ETP投资者在进入5月前仍为净卖家，Saxo Bank商品策略主管Ole Hansen认为主要是机构投资者卖出。

他表示，全球最大黄金ETP--SPDR Gold Trust 有约半数投资来自机构投资者。今年前四个月黄金ETP遭赎回了134亿美元。

工业金属ETP的赎回金额亦增加，从3月的8,200万美元增至1.13亿美元。Kittsley表示，当中绝大多数是从铜ETP赎回，指标期铜 从3月底每吨7,540美元，到4月底降至每吨7,055美元。

分析师提到，中国和美国经济成长趋弱的担忧再起、LME铜库存升高及新矿供应。

“新供应投产带动今年铜产量将过剩的预期，已造成一些投资者削减仓位，”ETF Securities研究暨投资策略主管Nicholas Brooks表示。

“美国经济能否持续充满不确定性，而欧洲又有债务问题。投资者对押注变得更谨慎，这点我并不意外。”

4月底时，贝莱德的数据涵盖了全球928档商品ETP，总资产规模约为1,590亿美元。(完)