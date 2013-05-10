基金产业：4月份大宗商品ETP流出金额创单月纪录--贝莱德

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
尽管在价格崩跌后，金币、金条及珠宝的需求殷盛，ETP投资者在进入5月前仍为净卖家，Saxo Bank商品策略主管Ole Hansen认为主要是机构投资者卖出。
他表示，全球最大黄金ETP--SPDR Gold Trust 有约半数投资来自机构投资者。今年前四个月黄金ETP遭赎回了134亿美元。
工业金属ETP的赎回金额亦增加，从3月的8,200万美元增至1.13亿美元。Kittsley表示，当中绝大多数是从铜ETP赎回，指标期铜 从3月底每吨7,540美元，到4月底降至每吨7,055美元。
分析师提到，中国和美国经济成长趋弱的担忧再起、LME铜库存升高及新矿供应。
“新供应投产带动今年铜产量将过剩的预期，已造成一些投资者削减仓位，”ETF Securities研究暨投资策略主管Nicholas Brooks表示。
“美国经济能否持续充满不确定性，而欧洲又有债务问题。投资者对押注变得更谨慎，这点我并不意外。”
4月底时，贝莱德的数据涵盖了全球928档商品ETP，总资产规模约为1,590亿美元。(完)
(编译 李婷仪/戴素萍 审校 孙茉莉)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。