美国个股：波音制造787的速度提升至每月七架，第四季交付量料大增

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约5月10日 - 波音 周四表示，本周起已顺利加快工厂生产787 Dreamliner飞机的速度，较预期进度有所提前，该型号飞机的交货量有望增加。
波音表示，1月787飞机发生两起电池过热事件之后，就暂停交付。不过该公司仍预估年底前将交付超过60架787飞机。
多位分析师表示，该公司可望轻松超越上述目标，因其在5月就实现了每月生产七架的速度，而不是在年中。
旧金山Imperial Capital分析师Ken Herbert“我认为可以预期第四季将非常强劲。”他并称，公司完成逾60架787飞机的目标“有很大弹性空间”。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。