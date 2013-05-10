美国个股：波音制造787的速度提升至每月七架，第四季交付量料大增

路透纽约5月10日 - 波音 周四表示，本周起已顺利加快工厂生产787 Dreamliner飞机的速度，较预期进度有所提前，该型号飞机的交货量有望增加。

波音表示，1月787飞机发生两起电池过热事件之后，就暂停交付。不过该公司仍预估年底前将交付超过60架787飞机。

多位分析师表示，该公司可望轻松超越上述目标，因其在5月就实现了每月生产七架的速度，而不是在年中。

旧金山Imperial Capital分析师Ken Herbert“我认为可以预期第四季将非常强劲。”他并称，公司完成逾60架787飞机的目标“有很大弹性空间”。(完)