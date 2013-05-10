中国债市：中债登限制自营和理财账户债券交易，高收益理财产品受打击

路透上海5月10日 - 中国债券监管风暴终于指向了银行理财及其资金池业务。消息人士周五透露，中债登和上海清算所打电话通知部分商业银行，即日起银行自营账户与理财产品债券账户，以及理财产品债券账户之间不得办理债券交易结算，5月9日当天的交易要在今日下午3点之前反向退回。

消息人士并对路透表示，目前通知规定应还不包括跨行间的此类交易，因此若不同银行间的自营或者理财账户之间债券交易结算，目前尚无限制。

“昨天做的，今天都要退回去了，规定一条接着一条啊。”国内一家银行交易员表示。

路透暂未联系到中债登发表评论。