中国债市：中债登限制自营和理财账户债券交易，高收益理财产品受打击

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海5月10日 - 中国债券监管风暴终于指向了银行理财及其资金池业务。消息人士周五透露，中债登和上海清算所打电话通知部分商业银行，即日起银行自营账户与理财产品债券账户，以及理财产品债券账户之间不得办理债券交易结算，5月9日当天的交易要在今日下午3点之前反向退回。
消息人士并对路透表示，目前通知规定应还不包括跨行间的此类交易，因此若不同银行间的自营或者理财账户之间债券交易结算，目前尚无限制。
“昨天做的，今天都要退回去了，规定一条接着一条啊。”国内一家银行交易员表示。
路透暂未联系到中债登发表评论。
据了解，理财账户的募集时间与拟投资债券的发行时间经常不一致，为了提高理财产品收益率，此前的常规做法是先由自营账户或者其他理财账户现行代为买入，之后账户间进行调节，通知限制的应该是此类银行理财的高收益博取方式，规范银行理财资金池的运作，独立核算。（完） (发稿 上海中文部 审校 屈桂娟)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。