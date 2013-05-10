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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 10:48 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跌幅扩大至逾1%，因美元全线走强

路透首尔5月10日 - 韩元兑美元 周五跌幅扩大至逾1%，因美元全线走强，尤其是兑日圆 。

0336GMT，韩元兑美元 报1,102.5，周四国内市场收盘报1,091.0。(完)

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