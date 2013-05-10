中国债市：利率互换延续稳势，方向不明继续观望

路透上海5月10日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五总体持稳，仅短端微降但幅度非常有限。目前市场多数机构对中国央行维持政策稳定预期仍强，方向感不强致交投清淡。

北京一银行交易员称，今日IRS“短的稍微偏下一点儿，1年下了0.5个点吧，长的几无变动。”

中国央行最新货币政策执行报告称，当前物价对需求扩张仍比较敏感，在物价总水平回落的同时，要前瞻性引导、稳定好通胀预期；同时报告表示坚持稳健货币政策不变，对通胀的措辞则略有缓和；同时，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，并关注企业杠杆和地方政府负债。

上海一银行交易员则表示，近来外围经济体频现降息，但多数机构对中国央行政策持稳预期仍偏强。而已经公布的数据也未给后市提供一个明显的方向，因此市场交投清淡。最近可关注的就是下周一将公布的固定资产投资等数据。

进入5月短短数日，欧洲、澳洲、韩国和越南等先后宣布降息。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 --------------------------------------------------------------------------------------- 周五 3.2410/3.3430 3.2258/3.3083 3.2975/3.3883 3.4133/3.4983 3.4290/3.6910 周四 3.2390/3.3390 3.2283/3.3067 3.3000/3.3883 3.4133/3.5017 3.4300/3.6940 --------------------------------------------------------------------------------------- 变动+0.0020/+0.0040 -0.0025/+0.0016 -0.0025/+0.0000 +0.0000/-0.0034 -0.0010/-0.0030

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。