《离岸人民币综述》人民币看回不回，对冲衍生品发展方兴未艾

记者 李珊珊

路透香港5月10日 - 中间价的指引让人民币汇价摆脱本周一的短暂＂扰动＂，延续创新高的强劲势头。人民币汇价看回不回，让出口商对冲压力骤升，激发人民币衍生性产品需求。

离岸人民币今年由低点到高点将近2%的升幅，让押注升值的一方获利丰厚，一些银行交易部门甚至前四个月已几乎完成全年的预算目标。不过，对于手握美元的贸易商来说，汇价急速地由年初的6.22、6.23水平飞奔至目前的6.13、6.14，对于盈余的影响逐渐升高。

星展银行最近一份针对香港企业的调查显示，感受人民币升值负面影响的受访者中近八成认为成本上升是主要冲击，另有两成则受汇差损失影响。

“升值固然有助于人民币国际化，但微观层面上，不少企业认为此会增加营运成本，”星展银行高级经济师梁兆基说，“在人民币区间放宽以及双向波动明显后，人民币对冲产品需求将跟随上升。”

本地时间下午3:50时，离岸人民币即期汇价 报6.1446，较上日尾盘的6.1360有所回升，距离今年2月的高点约6.2450仍有约1.6%的升幅。

一台资银行主管表示，企业多半倾向选择简单的对冲工具，因此远期外汇是较多客户使用。随着人民币单边升值的态势明显，选择权利用度也增加。

然而，他也表示，离岸市场对冲工具不足，特别是在利率衍生性商品上，不利于需要对冲利率风险的客户。

＂利率下跌时，管理负债的客户想把固定利率换成浮动，但在利率交换(IRS)市场会找不到counterparty(交易对手)。＂他说。

在IRS缺乏流动性下，离岸市场同时将远汇作为对冲短期利率风险的工具，一年期以上则选择换汇换利(CCS)。市场寄望金管局将在6月推出的CNH HIBOR定盘机制将可活络衍生性市场，进一步消除企业使用离岸人民币的障碍。

数家银行本周公布自行编纂的人民币指数，在渣打银行的3月人民币环球指数按月上升6.2%至新高892，这个指数主要是计算香港、伦敦以及新加坡主要市场的存款、融资工具、贸易结算以及外汇等业务增长。渣打银行指出，新加坡3月将人民币掉期额度倍增至3,000亿元人民币,伦敦将与中国达成人民币掉期安排以及金管局放宽流动性料有助于点心债发展，都是推动指数上升的原因。

星展银行公布的第一季星展人民币动力指数小升至55.1，反映本地企业使用人民币的意愿小幅增加。该指数主要是评量香港企业使用及接受人民币作为支付结算工具。星展指出，港资企业仍大多数选择以美元/港元作为结算货币，在政策未有进一步放开前，使用人民币结算的意愿增长缓慢。

香港华夏以及南方东英旗下的ETF(交易所基金)本周分别获批各20亿元人民币额度，代表着2,000亿元的民币合格境外机构投资者(RQFII)额度正式开闸。市场将特别关注有份参与RQFII第三阶段的大型外资银行及金融机构获审批的速度及额度，以判断对离岸市场“抽水”影响。

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以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 24,880.3 72

2. 渣打银行 14,370.5 40

3. 法国巴黎银行 10,268.8 35

4. 工商银行 3,026.7 10

5. 中银 2,826.7 5

**本周市场动态**

--中国央行官员证实，正在研究个人跨境人民币结算业务办法，此业务将同时涉及经常项下和资本项下，计划年内推出。

--华夏沪深300指数交易所买卖基金(ETF) 获新增20亿元人民币额度，RQFII总额达170亿元；南方东英富时A50 亦获得20亿元额度，总额度增至150亿元。

--投资研究机构晨星(亚洲)称，4月香港人民币合格境外机构投资者(RQFII)交易所买卖基金(ETF)的赎回量明显增加，更是自去年7月相关产品推出以来新高，但预料情况将见改善。

--汤森路透 宣布，自5月起将通过其金融市场旗舰终端“汤森路透Eikon”，为在岸及离岸人民币投资者提供中国境内银行间外汇市场实时价格行情。 （完）