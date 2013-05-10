更新版 1-新债招标：中国九个月贴现国债收益率高于二级，流动性管理中搏边际热情仍高

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 九个月贴现国债中标收益率高于二级市场
* 机构对短债回报有所要求，搏边际热情高
* 部分机构有流动性管理需要，投标倍数创贴现年内新高 (新增交易员评论及细节)
路透上海5月10日 - 中国财政部周五招标发行的九个月期贴现国债，中标收益率高于二级市场。资金面延续偏宽格局，部分机构有流动性管理的需要，该期新债投标倍数创贴现年内新高；然市场亦对短期利率债资产回报有所要求，机构搏边际的热情较高，致结果落于较高水平。
业内人士透露，稍早招标发行的该150亿元人民币九个月期贴现国债，加权中标收益率为2.8856%，边际中标收益率为2.9313%，投标倍数2.04倍.
“流动性管理嘛，拿点短久期的，避险呗！”华北地区一银行交易员表示，“主要还是资金面比较松吧,未来政策预期也不太明朗，有短期限的先买入一点。”
北京一国有银行交易员也表示，资金面较宽，部分机构有流动性管理配置短债的需要；不过，搏边际获取更高收益的动力还是很足。
中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线 显示，九个月期品种最新收益率为2.8230%；二级市场上，剩余期限约0.92的固息国债130007券最新成交收益率 在2.8201%。
该期债为财政部今年第三期记账式贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。5月13日开始计息，5月13日至5月15日进行分销，5月17日起上市交易。(完) (发稿 吴芳/曹巍浩; 审校 张喜良)
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