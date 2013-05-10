台湾债市：RP利率仍稳在低位，下周料仍在低档游走

路透台北5月10日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率周五仍在低位，货币市场资金宽松情势不变，令短率仍持续在低位游走。

一证券商资金调度人士表示，市场资金持续宽裕，央行也重申将维持货币政策宽松的基调不变。因此，尽管今日逢10日的例行支出日高峰，但投信、银行体系的资金仍旧相当宽裕。

〞券到期都有续，客户还会问我有没有新券。〞一位证券商交易员表示。他也认为，货市资金宽松的情势之下，附买回利率预料仍将在低位游走。

展望下周，大型票券商交易员则说，目前大型票券商的公司债附买回利率已低至0.66-0.68%，与证券商的公债RP利率等同持平，这在以往几乎甚少出现，因此预估票券商的公司债RP已无下降空间。

〞倒是公债RP利率还比较可能走低，〞前述票券商交易员表示。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.75-0.77%。