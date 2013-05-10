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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 14:16 BJT

德国数据：3月进出口均较2月上扬--联邦统计局

路透柏林5月10日 - 德国联邦统计局周五公布，德国3月进出口均上扬，更进一步显示欧洲最大经济体正在走出2012年底的经济萎缩。

德国3月进口较2月增加0.8%，路透预估为1.5%。3月出口较2月增加0.5%，符合分析师预估。

3月经季节调整后贸易顺差略收窄至176亿欧元，分析师预估为165亿欧元。2月修正为顺差177亿欧元。(完) (编译 李婷仪 审校 田建华)
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