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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 16:44 BJT

表格：英国3月商品贸易逆差缩窄至90.56亿英镑,与预估值大致相符

对欧盟贸易收支 -5.586 -4.957 (-5.140)

服务贸易收支 5.926 5.774 (5.774)

扣除石油及不稳定因素 -7.717 -8.309 (-8.531)

3月出口257.29亿英镑，为2012年7月以来最高；进口为347.85亿英镑，为2012年8月以来最高。(完)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 田建华)
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