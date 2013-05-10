《中国信用市场综述》估值逐渐修复，信用债调整风险加大

作者 徐永

路透上海5月10日 - 尽管中国监管层针对债市的整肃清查仍在继续，但对市场交易本身的边际影响已趋弱，本周信用债市场现券价格多延续4月底以来的上行走势，估值从监管风暴中逐渐恢复，收益率跌落到风暴前的水平。

但监管组合风暴尚未出尽，券价进一步上涨空间需综合更多因素且市场分歧也在加剧，增加调整风险：一方面工业品出厂价格(PPI)和进出口数据的泡沫显示基本面尚弱，收益率底部短期仍难确认，但另一方面，中国央行显然更关注高于预期的居民消费价格指数(CPI)以及资本流入，重启央票以及加强结售汇综合头寸管理，又将形成收益率继续下行的阻力。

“4月下旬以来的收益率下行，基本面因素和估值修复因素反映得已经差不多了吧，未来更应该关注收益率重心的上移。”广发证券首席债券分析师徐寒飞认为。

银行间中短期票据收益率曲线(超AAA) 显示，关键期限各端收益率在4月第三周因监管风暴收益率出现快速上行后，4月第四周起至今，收益率已基本修复完毕。

但基本面因素或令收益率难言见底。表现之一在于进出口的虚假数据繁荣，相比中国海关公布的4月出口同比增长14.7%，进口同比增长16.8%，多家卖方机构仍然保持了全年进出口增速10%的预期，外需对中国基本面的贡献仍将趋降。

不过市场迷惑的是，在基本面较弱且经济数据亮点不多的情况下，中国央行在外汇市场仍然维持了人民币的强势升值态势，并在外围市场连番降息的情况下，不仅没有跟随降息步伐，还逆势推出具有紧缩信号的央票工具。

对此，市场人士的观点倾向认为，相比贬值和降息可能带来的资本外流，以及给市场流动性可能带来的被动收紧，中国央行更愿意继续保持一定时期的人民币升值，在基本面较弱的情况下，给市场制造较为充裕的流动性。

“这或许是央行另外一种形式的量化宽松吧。”有交易员人士调侃道。

不过一季度央行口径超过9,000亿元人民币的外汇占款新增，似乎也超出了央行的底线预期，且年内央票到期量巨大却无新增发行的情况下，及时重启央票似乎也不难理解。

更重要的是，在三个月央票目前还没有在规模和利率上有更多应用的情况下，央票重启当前更多是一个中性的货币政策工具，虽然相比正回购工具，央票未来在利率或期限上的可能变化，确实也增加了紧缩工具运用的弹性。

为对冲因热钱涌入而被动增加的流动性，中国央行周四重启了睽违近一年半的央票发行。央行招标发行了100亿元的三个月期央票，发行价格99.28元，参考收益率2.9089%。

不过流动性短期应无大碍。5月以来，银行间确实保持了较为宽松的流动性，中国金融机构3月末的超额准备金率是2%，基本回到了流动性紧平衡的临界点附近，而在4月前两周象征性的回购了近300亿资金后，央行公开市场近几周已经连续净投放了超过2,000亿资金。

**流动性及监管风暴持续隐忧**

但债市仍然需要预防流动性的可能趋紧，因外管局的结售汇新规料将逐步限制套利套汇资金的进入，外汇占款二季度保持一季度新增规模的可能性也较小，且通胀年内逐步走高是大概率事件，这都会加大央行运用紧缩工具的概率。

另外，不容忽视的还有监管风暴的持续。本周中债登除了禁止非理财丙类户的买入业务外，还限制了银行内部理财和自营账户，以及理财账户之间的债券交易，这虽然指向理财资金池的规范清理，但同样料将影响理财账户的新增债券需求，推动信用债市场调整的提前到来。

具体而言，从4月份银行间的托管数据来看，当月增持的大户来自广义基金类的银行理财和基金公司账户，合计增持债券规模达到1,852亿元，这部分需求市场多理解为理财账户和基金公司去杠杆的被动增持。

但应看到，代持买回的过户性质，收益率应不会有太大变化，而4月下旬以来，收益率快速下行修复，显示代持的规模可能并没有想象中那样大，主因更可能是来自新增的债券需求。

“热钱啊，现在股市房市不好，通过存款或者投资银行理财，间接投资中国债市，这波收益率下行就是资金市。”上海一家券商资深交易员表示。