《日圆汇率焦点》日圆跌破100，安倍经济学获得新胜利

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
韩元易受日圆走软影响，因为两国在出口方面竞争激烈。韩元兑日圆今年累计上涨逾10%。
安倍或许会把日圆最近的跌势视为他在推动日本经济复苏上的又一个里程碑。
的确，迹象显示日圆下跌效应正在日本出口产业浮现，3月经常帐盈余触及一年来的最高水平，因贸易逆差收窄、且转换为日圆计价的海外收入获得提振。
日圆兑美元在跌破强劲支撑位100日圆后跌势增强，日本出口商曾在该水准大举买进日圆，期权交易人士也曾在此对冲奇异期权仓位。
Gilbert表示，“我甚至不会在美元/日圆升至106日圆左右之前考虑作空。106日圆是几道回档位的交汇处，无论如何升势都有可能在该水准失去动力。”
美元已有效升穿99.72日圆，即2007-2011年跌势的50%回档位，61.8%回档位105.49为下一目标。(完) (编译 王丽鑫/艾茂林/王翔琼; 审校 张荻/隋芬/张明钧)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。