《日圆汇率焦点》日圆跌破100，安倍经济学获得新胜利

韩元易受日圆走软影响，因为两国在出口方面竞争激烈。韩元兑日圆今年累计上涨逾10%。

安倍或许会把日圆最近的跌势视为他在推动日本经济复苏上的又一个里程碑。

的确，迹象显示日圆下跌效应正在日本出口产业浮现，3月经常帐盈余触及一年来的最高水平，因贸易逆差收窄、且转换为日圆计价的海外收入获得提振。

日圆兑美元在跌破强劲支撑位100日圆后跌势增强，日本出口商曾在该水准大举买进日圆，期权交易人士也曾在此对冲奇异期权仓位。

Gilbert表示，“我甚至不会在美元/日圆升至106日圆左右之前考虑作空。106日圆是几道回档位的交汇处，无论如何升势都有可能在该水准失去动力。”