台湾债市：五年热券殖利率收高，下周市场偏空测试0.90%能否站稳

* 央行调降短天期利率预期骤降

* 市场气氛中性偏空

* 下周五年公债殖利率估0.87-0.92%

路透台北5月10日 - 台湾五年公债102/2殖利率 周五自上日低点回升，主要因市场对台湾央行调降短天期利率的预期瞬间消减，且市场换手快速，在趋势未能确立下，气氛再度转为中性偏空。

市场料下周在国际间没有重大经济事件的情况下，台债市场将由筹码面主导，银行进场承接的价位将决定殖利率位置，五年主流券交易区间暂拉宽至0.87-0.92%，市场关注0.90%能否站稳。

交易商指出，台湾央行在未调降名目利率的情况下，却降低收受央行存单利率的情况较为罕见。由于当前央行28天期存单利率仍持于0.87%，成为五年短券的比价标的，交易商在0.87%以下获利了结的卖压较为沉重，除非有重大非预料中因素提供短券进一步支撑，否则0.87%似成近期的关键阻力位。

〞只要央行不调整NCD(存单)利率，就没办法期待五年券有太多行情。〞一位票券商交易员说。

市场人士认为，在5月以来两波测试0.86%无法有效突破后，市场或转而偏空操作。一名证券商交易员指出，美债也同样在关键水位附近徘徊，下周一台债开盘同样将寻求今晚美债走势的指引，以解决当前市场多空分歧的窘态，一般预料五年短券交投区间将缓步上移，下周或有机会测试月线0.91%。

韩国上日意外降息一码，外界对台湾央行未来货币政策多所揣测，台湾央行周四稍晚表示，将维持适度宽松的基调不变。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 +2.20 0.8905 0.8720-0.8950 356.0

10 102/6 +2.38 1.2098 1.1877-1.2120 25.0

除了利率面市场偏空看待，外汇市场台币兑美元 今日反转走贬，加上国际上日圆 等主要货币似进入竞贬态势，也同样中断过去一段时间以来因台币走升的外资汇入行情，再为台债短券增添利空因素。

而台股于下周缓步上扬似成市场共识，但在市场预期内的变化或对台债没有大幅影响。

〞今天看到有些券商在出部位，下周没有什么消息面，但让人联想起3月大弹时也是这样,...大家筹码都集中在五年券，没办法下就弹上去。〞一名外资银行交易员说。

中长券的部分，交易员认为投资盘的动向一直隐晦不明，下周三(15日)标售的30年券102/5R增额发行可为长券端提供市场认可利率水准，若标在1.90%附近可中性解读。交易员认为，由于短中长券交易方向均难以厘清，也不排除30年券标售结果出炉前，市场在短券部分以量缩观望呈现。

下周主要数据与国际事件包括周一中国投资、消费、工业增加值及房地产销售数据、美国零售销售数据；周二美国连销店销售数据、欧洲央行及美联储官员谈话；周三台湾标售30年长券、美国生产者物销指数；周四欧洲央行管理委员会会议、欧洲央行总裁德拉吉发表谈话、美国消费者物价指数及周五美国领先指标。(完)

年期 期别 收盘价

30 102/5 没有成交

20 102/3 1.7500

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.2098

5 102/2 0.8905