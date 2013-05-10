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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 14:17 BJT

日股业绩：日产汽车2012/13年度集团净利为3,424.5亿日圆

路透5月10日 - 日产汽车 周五公布：

* 日产汽车2012/13集团营业利润为5,235.4亿日圆，2013/14预估获利6,100亿日圆

* 日产2012/13集团净利3,424.5亿日圆，2013/14预估获利为4,200亿日圆 (完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)
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