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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 14:23 BJT

日股业绩：日立2012/13年度集团净利1,753.3亿日圆

路透5月10日 - 日本日立 周五公布：

* 2012/13集团营业利润为4,220.3亿日圆，2013/14预估获利5,000亿日圆

* 2012/13集团净利1,753.3亿日圆，2013/14预估获利为2,100亿日圆 。(完) (编译 李婷仪 审校)
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