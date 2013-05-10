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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 14:38 BJT

日股业绩：Panasonic 2012/13年度净损7,542.5亿日圆

路透5月10日 - 日本PANASONIC 周五公布：

* 2012/13年度集团净亏损7,542.5亿日圆

* 2013/14年度集团获利预估为500亿日圆(完)
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