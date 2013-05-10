国际油市：伊朗借道印尼巴淡岛，继续对亚洲出口原油

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“过去他们曾使用马来西亚纳闽岛，所以没有甚么可阻止他们使用巴淡岛作为基地，因为那儿没有和制裁有关的障碍，”一位熟悉伊朗油轮及其运作的行业消息人士说。
“这一切对西方经纪商或者大多数船主风险都太高了...”
这两艘名为Sonata和Courage的油轮均隶属于伊朗排名第一的油轮运营商NITC。根据AIS，两艘油轮离开巴淡岛之后航向中国。
目前尚无法立即联系上NITC对此置评，而伊朗石油官员则拒绝评论。
另外一位行业消息人士说，根据航行追踪迹象显示，还有其他油轮也在巴淡岛周边活动。Glaros、Seagull和Ocean Nymph这三艘油轮数天前最新报告的位置在接近印尼附近的南中国海，但从那以后即未曾再更新油轮位置。
由于遭受制裁，伊朗益发仰赖本国油轮将石油运往国外。消息人士说，NITC旗下三艘油轮Maharlika、Skyline、Demos从伊朗全速驶往中国和其他亚洲目的地，以期将石油运输最大化。(完)
(编译 梁睿雪/李婷仪; 审校 李春喜)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。