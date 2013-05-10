国际油市：伊朗借道印尼巴淡岛，继续对亚洲出口原油

“过去他们曾使用马来西亚纳闽岛，所以没有甚么可阻止他们使用巴淡岛作为基地，因为那儿没有和制裁有关的障碍，”一位熟悉伊朗油轮及其运作的行业消息人士说。

“这一切对西方经纪商或者大多数船主风险都太高了...”

这两艘名为Sonata和Courage的油轮均隶属于伊朗排名第一的油轮运营商NITC。根据AIS，两艘油轮离开巴淡岛之后航向中国。

目前尚无法立即联系上NITC对此置评，而伊朗石油官员则拒绝评论。

另外一位行业消息人士说，根据航行追踪迹象显示，还有其他油轮也在巴淡岛周边活动。Glaros、Seagull和Ocean Nymph这三艘油轮数天前最新报告的位置在接近印尼附近的南中国海，但从那以后即未曾再更新油轮位置。

由于遭受制裁，伊朗益发仰赖本国油轮将石油运往国外。消息人士说，NITC旗下三艘油轮Maharlika、Skyline、Demos从伊朗全速驶往中国和其他亚洲目的地，以期将石油运输最大化。(完)