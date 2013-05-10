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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 11:53 BJT

日本债市：10年期日债期货下跌1个大点，因股市大涨

路透东京5月10日 - 日本政府公债期货周五下跌1个大点，因日圆急跌推升日本股市，此外，由于断路器 (circuit breakers)启动，交易暂停。

10年期日债期货 跌至143.72，上日成交量降至今年以来最低水准。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 李春喜)
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