中国债市动态：现券走势整体平淡，短期料仍难脱盘整格局

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海5月10日 - 中国银行间债市周五现券走势整体平淡。利率债维持近期稳势，昨日中票领衔的信用债强势今日亦趋于平稳，经济基本面仍欲振乏力，不过货币政策也暂难看到放松的空间，债市短期料仍难摆脱盘整格局。
“没啥大变化，横盘，信用的感觉也是稳住的，(收益率)没啥下了，”上海一银行交易员称。
市场人士并指出，今日有关银行内部自营和理财帐户交易被限的消息，由于追溯调整只涉及昨日的交易，因此对市场的冲击暂不明显。
中国债券监管风暴终于指向了银行理财及其资金池业务。消息人士周五透露，中债登电话通知部分商业银行，即日起银行自营账户与理财产品债券账户，以及理财产品债券账户之间不得办理债券交易结算，5月9日当天的交易要在今日下午3点之前反向退回。
剩余期限约9.79年的固息国债130005券最新成交收益率 在3.4299%，上日尾盘为3.42%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。