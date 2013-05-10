中国债市动态：现券走势整体平淡，短期料仍难脱盘整格局

路透上海5月10日 - 中国银行间债市周五现券走势整体平淡。利率债维持近期稳势，昨日中票领衔的信用债强势今日亦趋于平稳，经济基本面仍欲振乏力，不过货币政策也暂难看到放松的空间，债市短期料仍难摆脱盘整格局。

“没啥大变化，横盘，信用的感觉也是稳住的，(收益率)没啥下了，”上海一银行交易员称。

市场人士并指出，今日有关银行内部自营和理财帐户交易被限的消息，由于追溯调整只涉及昨日的交易，因此对市场的冲击暂不明显。

中国债券监管风暴终于指向了银行理财及其资金池业务。消息人士周五透露，中债登电话通知部分商业银行，即日起银行自营账户与理财产品债券账户，以及理财产品债券账户之间不得办理债券交易结算，5月9日当天的交易要在今日下午3点之前反向退回。