中国房地产：开发商销售增速料将放慢，然全年销售目标应可达到--标普

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港5月10日 - 评级机构标准普尔周五发表报告称，中国开发商于首季录得强劲销售，但受中央的调控措施影响，年内的销售增速或会放慢，但相信他们仍能够完成此前定下的全年销售目标。
“开发商的销售目标看来颇为进取，但在传统淡季下，他们至今取得的强劲销售，或意味着他们的任务是可以达成的。”标普信贷分析师符蓓表示。
她表示，虽然预期开发商销售动力或会减弱，但整体而言2013年的表现仍会不俗。
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标普的报告指出，内地一线城市很可能更严格执行新的调控措施，这会对成交量造成打压效果。
“我们的基本预测预期大型开发商今年的销售量会有高至10%的增长，但规模较小的开发商的增长则会受限制。我们预期平均售价会有5%的增长。”符蓓称。
她表示，由于市场机遇与挑战并存，维持房地产行业稳定的前景展望，而评级方面亦大致维持稳定。
中国新一轮房地产调控政策进入地方细则实施阶段，北京、上海和重庆中国三大直辖市已发布当地房地产调控细则，强调对个人转让住房，将要依法严格按转让所得20%计征所得税；并严格执行二套房贷政策，严禁或暂停发放三套及以上的房贷。 市场仍观望执行效果。(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。