中国房地产：开发商销售增速料将放慢，然全年销售目标应可达到--标普

路透香港5月10日 - 评级机构标准普尔周五发表报告称，中国开发商于首季录得强劲销售，但受中央的调控措施影响，年内的销售增速或会放慢，但相信他们仍能够完成此前定下的全年销售目标。

“开发商的销售目标看来颇为进取，但在传统淡季下，他们至今取得的强劲销售，或意味着他们的任务是可以达成的。”标普信贷分析师符蓓表示。

她表示，虽然预期开发商销售动力或会减弱，但整体而言2013年的表现仍会不俗。

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标普的报告指出，内地一线城市很可能更严格执行新的调控措施，这会对成交量造成打压效果。

“我们的基本预测预期大型开发商今年的销售量会有高至10%的增长，但规模较小的开发商的增长则会受限制。我们预期平均售价会有5%的增长。”符蓓称。

她表示，由于市场机遇与挑战并存，维持房地产行业稳定的前景展望，而评级方面亦大致维持稳定。