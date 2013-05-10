香港股市：4月RQFII ETF赎回量明显增加，并创历史新高--晨星

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港5月10日 - 投资研究机构晨星(亚洲)周五称，4月香港人民币合格境外机构投资者(RQFII)交易所买卖基金(ETF)的赎回量明显增加，更是自去年7月相关产品推出以来新高，但预料情况将见改善。
据晨星的数据显示，香港上市的四只RQFII A股指数ETF--南方东英富时A50 、华夏沪深300 、易方达中证100 及嘉实MSCI A股指数 ，4月的赎回量合共43亿元人民币(相当于月末总资产净值的11.8%)，较2-3月的净流出16亿元明显增加。
其中以易方达中证100的资金净流出最大，该基金的总资产净值亦从3月底的99亿元缩减至4月底的60亿元。
晨星(亚洲)ETF策略师蔡俊杰称，由于RQFII ETF直接投资于A股，故其资金流向与A股走势吻合。
他并称，“踏入5月，四支RQFII ETF仍录得少量净流出，不过同样投资于A股的iShares安硕富时A50中国指数ETF 近日开始录得净流入，相信RQFII ETF的赎回情况亦将见改善。”
iShares安硕富时A50为合成ETF，利用衍生工具复制中国指数，即间接投资于A股，与RQFII ETF直接投资于A股不同，但iShares安硕富时A50的规模和流通量均在A股ETF中最大。
据晨星估计，4月iShares安硕富时A50的净流出达35亿元，相当于4月末总资产净值的8.1%。
中国股市沪综指 今年初延续自去年12月的升势，于2月中触及2,444.8点高位后持续下滑﹐至4月中短暂反弹后再下试5月2日低位2,161点。周五早盘收涨0.05%，报2,234.18410点。
近日南方东英富时A50和华夏沪深300两只RQFII ETF获得中国国家外汇管理局批准各额外增加20亿元RQFII额度，这是因应去年12月RQFII ETF录得巨额资金净流入时提出申请。
中国人民银行此前出台RQFII相关细则，明确了投资境内银行间债市、股指期等证券市场的程序及细节。这意味着年初宣布的2,000亿元额度项目，可望在近期启动，为内地证券市场注入新动力。 (完) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。