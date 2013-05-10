香港股市：4月RQFII ETF赎回量明显增加，并创历史新高--晨星

路透香港5月10日 - 投资研究机构晨星(亚洲)周五称，4月香港人民币合格境外机构投资者(RQFII)交易所买卖基金(ETF)的赎回量明显增加，更是自去年7月相关产品推出以来新高，但预料情况将见改善。

据晨星的数据显示，香港上市的四只RQFII A股指数ETF--南方东英富时A50 、华夏沪深300 、易方达中证100 及嘉实MSCI A股指数 ，4月的赎回量合共43亿元人民币(相当于月末总资产净值的11.8%)，较2-3月的净流出16亿元明显增加。

其中以易方达中证100的资金净流出最大，该基金的总资产净值亦从3月底的99亿元缩减至4月底的60亿元。

晨星(亚洲)ETF策略师蔡俊杰称，由于RQFII ETF直接投资于A股，故其资金流向与A股走势吻合。

他并称，“踏入5月，四支RQFII ETF仍录得少量净流出，不过同样投资于A股的iShares安硕富时A50中国指数ETF 近日开始录得净流入，相信RQFII ETF的赎回情况亦将见改善。”

iShares安硕富时A50为合成ETF，利用衍生工具复制中国指数，即间接投资于A股，与RQFII ETF直接投资于A股不同，但iShares安硕富时A50的规模和流通量均在A股ETF中最大。

据晨星估计，4月iShares安硕富时A50的净流出达35亿元，相当于4月末总资产净值的8.1%。

中国股市沪综指 今年初延续自去年12月的升势，于2月中触及2,444.8点高位后持续下滑﹐至4月中短暂反弹后再下试5月2日低位2,161点。周五早盘收涨0.05%，报2,234.18410点。

近日南方东英富时A50和华夏沪深300两只RQFII ETF获得中国国家外汇管理局批准各额外增加20亿元RQFII额度，这是因应去年12月RQFII ETF录得巨额资金净流入时提出申请。