美国金融：房利美将向美国财政部支付594亿美元股息

路透华盛顿5月9日 - 美国最大的抵押贷款公司房利美 周四表示，将向美国财政部支付594亿美元股息。房利美第一季实现创纪录的获利，因确认数十亿美元税款相关收益。

房利美公布第一季税前获利为81亿美元，而就在前一天房贷美才刚表示，将向政府支付70亿美元股息。

两家公司的最新股息支付，将使对其接近1,880亿美元政府金援的净成本降至仅558亿美元。如果房贷美也像房利美那样，确认已减记的递延税项资产，金援净成本将进一步减少301亿美元。

房利美周四宣布的股息支付行为，将有助于缓解暂时搁置债务上限举措在5月18日到期时，美国财政部可能面临的资金紧张问题。分析师预计奥巴马政府或许能够继续支付账单到10月。