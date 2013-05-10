《中国大宗商品综述》铜多头押注中国需求“淡季不淡”，人民币升值或推波助澜

作者 李文科

路透北京5月10日 - 始于4月下旬的全球铜价超跌反弹行情让多头惊魂甫定，尽管本周中国最新数据带来的经济正面讯息有限，但他们则看好中国需求在未来几个月“淡季不淡”。

全球铜库存持续下滑以及中国现货升水上涨，或令铜价强劲反弹的势头得以延续，不过，沪铜与伦铜比价回升，缩窄跨市套利空间，难以吸引更多资金流入，且长期供应过剩的格局都将影响其反弹高度。

“虽然2-4月（铜）下游需求旺季不旺，但也不排除5-6月淡季不淡，...目前来看，下游需求的状况跟去年基本持平，只是供应增加得更多。”一位私募基金的投资总监如是说。

在他看来，经过此前一轮大跌，铜应该是更具有投资价值。供应过剩等不利因素料将压缩铜价反弹空间，但本轮反弹还未结束，估计沪铜主力合约 会升至每吨55,000元人民币以上。

现货商人士在传递一些积极信号，虽然下游接货量相对有限，但出现一些好的迹象，比如最近铜现货升水上升，中间商接获亦较为积极，现货交易开始变得活跃。

高盛周三报告维持对铜价的短期看多观点，并建议铜业厂商趁今年价格上涨之机卖出期货合同，对冲未来可能出现的价格波动风险。

实际上，沪铜最近出现的价格波动加剧，亦显示市场对于铜价走向的分歧，中国对融资铜可能有所收紧的消息、废铜惜售以及目前仍难以定论的中国需求等不确定因素都在令投资者左右摇摆。

但受访的数位期货公司分析师大多看空铜价。数据似乎也反映了多空的博弈，数据显示，沪铜主力合约已经自4月下旬的低点反弹逾8.5%,同期沪铜与伦铜比价由7.15升至7.25，而目前上海铜持仓水平已经自4月份的最高持仓减少近1/4，印证不少投机资金已经离场。

上海铜持仓在4月铜价下跌过程中不断刷新纪录高点，并在4月下旬铜价触底前后攀升至92.5万手，比去年6、7月份铜价低点的时候增长近半，而目前持仓已经降至70万手以下。

“在基本面不利的背景下我们建议采取偏空思路，但需要特别关注国内持仓的变化，大量空头资金是否会采取和入场时同样的操作方式快进快出，这一现象值得警惕。”上海中期金属分析师方俊锋指出。

分析师指出，无论从供需基本面还是技术面看，沪铜短线都面临较大的回调压力，始于4月下旬的这波反弹恐近尾声。

格林期货铜分析师刘立斌亦指出，目前铜价已大幅反弹，建议建立空单，等待行情下跌。

而国内铜需求的低迷从进口数据中亦获验证，中国海关周三的数据显示，4月未锻造铜及铜材进口295,799吨，达到22个月低位，同比下滑21.2%。这与当月中国整体进出口10%以上的增长构成鲜明反差。

路透专栏作家HOME坦言，过去几天的铜市如同过山车,走势震荡，交易爆量，铜市还会有更多风起云涌，直到重新建立某种均衡为止。而废铜和中国买盘将对铜市发挥作用。

**汇率因素或推波助澜**

全球整体铜供给过剩的态势以及最大铜消费国--“中国需求”疲弱是春节以来期铜大跌的根本原因。而人民币在全球央行宽松政策背景下保持坚挺，则为沪铜市场上投机资金提供了弹药。

年初以来的人民币升值预期引发大规模跨境资金流入，铜价前期暴跌过程中的持仓快速增加，就凸显了投机资金的不俗实力。

虽然很难判断暗潮涌动的套利资金究竟有多大规模流入铜市，但净结汇格局支撑下的人民币兑美元持续创下历史记录，且中国作为制造业大国铜的对外依存度居高不下，显示汇率因素已不容忽视。

上述私募基金投资总监称，虽然现在的价格不太适合进口铜，但融资铜的步伐应该不会停止，因为价格只是决定融资铜贸易的因素之一，更重要的还要看“融资”功能、人民币升值的预期以及境内外利差。

实际上，自4月至今短短一个多月时间，人民币已升值1.2%，加上外围市场的降息潮，人民币资产相对高收益以及升值预期正吸引更多国际套利资本的亲睐，而期市投资或是这些跨境资金实现增值收益的途径之一。

尽管监管层已经开始采取措施抑制热钱流入，并试图挤出贸易中的异常水分，但巨大的利差以及跨市套利的附加收益仍对跨境资金具有相当的诱惑力，而更多投机资金入场必然增加市场的波动性。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--上海期货交易所称，本周铜库存减少18,739吨

--上海证券报周一报导，郑州商品交易所铁合金期货上市立项申请已经获中国证监会批准，这意味着中国期市钢铁产业链品种体系有望进一步完善。

--根据商务部5月10日发布的公告，中国将从即日起，对欧盟、日本和美国的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管发起反倾销调查，本次调查是应中国国内产业申请发起。

--为实现今年扭亏为盈的目标，全球第二大氧化铝生产商--中国铝业 拟全面退出铝加工业务板块，以降低资产负债率，专注于优质资源开发及围绕优质资源开展业务。

--中国粗钢日产持续高位，中国钢铁工业协会最新数据显示，4月下旬全国粗钢日均产量达212.9万吨，旬环比增长0.6%，并创纪录新高。