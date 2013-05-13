《即时观点7》中国4月工业和投资稍低于预期，经济陷于弱复苏

路透北京5月13日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，4月规模以上工业增加值同比增速9.3%，消费增长12.8%，1-4月固定资产投资同比增长20.6%。

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主要数据:

--中国4月社会消费品零售总额同比增长12.8%(路透调查中值为12.8%)

--中国4月规模以上工业增加值同比增长9.3%(路透调查中值为9.5%)

--中国1-4月固定资产投资同比增长20.6%(路透调查中值为21%)

--中国4月规模以上工业增加值环比增长0.87%

--中国4月投资环比增长1.63%，零售销售环比增长1.23%

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以下为市场人士的评论:

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

经济运行整体感觉一如预期，平稳依旧，弱势确立。

上周的货币增长可算是再超市场预期，显然是热钱流入的结果。在防风险和调通账预期的政策主导下，信贷适度增长的意图得到了认真贯彻，信贷增长基本符合市场预期。伴随货币当局对热钱监管力度的加强，以及在公开市场上操作力度的加大，未来货币增速会缓慢回落。由于信贷增长比较缓慢，热钱推动的货币增长难以很好的贯通到实体经济领域，货币增长对经济作用并不能得到体现，反使资产领域泡沫持续，货币分布更不合理。货币调控难度加大。

--中银国际研究部宏观经济小组 叶丙南:

工业增加值比我们预测的9%要稍微好一些，从分项上看重工业起来得比较明显，像化工、汽车制造和通用设备等等，这可能跟过去几个月基建和房地产投资回升有关，需求逐渐传导到上游的工业领域。

不过我们预期工业增加值很难大幅回升，这是由于外需回升还是比较缓慢，工业产能过剩也还比较严重，预计后期月度增幅可能持续位于9.5%左右。投资增速跟预期差不多，基建和房地产投资拉动较大，制造业投资稍弱。消费比较平稳，但也看到像家电和汽车等行业销售有所回暖。预计将继续保持中性的货币政策，需进一步观察4、5月份的经济数据。

--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟：

从4月数据来看，总体有改善的迹象，比较看重的发电量数据有明显回升，虽然有季节性因素，但相比前三个月升幅比较大。

消费略有回暖，工业也在企稳回升，只是投资略有回落。不过要看到在新政之后的4月房地产投资并没有减速，暗示全年房地产投资增速应该还是稳定的，这样的话，投资增速也不会落下来，会维持略高于去年的态势。

维持此前的判断，即二季度经济增速会略好于一季度。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

数据比预期差。尽管没有继续下滑，但这个底部远比之前预想的要沉重。大宗商品长跌导致补库存微弱和政策排雷导致长期投资观望是两大原因。宏观面不确定性上升。从政策角度，我们相信它的重点在继续排雷，未来会延伸到房地产和产能过剩等问题，但在这样数据下不排除政策可能会择时下调准备金率。

--法兴银行中国经济师 姚炜：

数据接近预期，但总体不太乐观。但工业增加值有基数效应，去掉后改善不多，零售如果考虑进通胀进步也不大，投资比较意外，信贷增速快但投资没有什么起色。制造业增速还很低迷，基建趋稳，仅有房地产有所改善。

数据反映出增长动力不足，从工业增长值来看二季度经济应该会好些，但还是处于弱复苏状态。

政策已经没什么放松空间了，信贷现在已经够放松了，但问题是不能拉动经济增长，如何拉动经济增长还是结构性问题，为何除了房地产没有什么产业在增长？从短期周期性政策没有什么可做的了，确实要加快改革了。

--安信证券高级宏观分析师 尤宏业：

数据比预期的弱。二季度经济可能比一季度还差。4月开始已经有去库存的迹象，但是力度比去年弱，整体会是经济横着走，二季度GDP同比增速可能在7.7-7.8%附近。

目前看政府对CPI的担心不是很多，主要是房价，所以货币政策的空间有限，财政政策也不太好刺激，原因是基建地产不算差，主要是私人部门的投资力度太弱。

既然已经下定结构改革的决心，那这个药效肯定要慢一些，经济横着走也在所难免。房地产的恢复还是很真实的，这也保证经济低也低不到哪去。

--广发银行高级交易员 颜岩：

工业同比增速小幅反弹，符合预期，环比表现较好，是去年5月以来最好，经济运行仍在复苏趋势是主要原因，去年低基数也有影响。不过中上游原料供给依然过剩，未来工业生产难见大幅反弹，挤泡沫是一个长期过程。固定资产投资保持较高增速，绝对额增长较大，基建项目依然是目前拉动经济增长的核心力量。

央行关于流动性管理的思路已经表述为“把握好流动性总闸门”，目前的经济运行情况给这一政策方向提供了良好支持。不主动放松，同时对冲过剩流动性是央行未来政策的主要路径。目前靠投资带动的经济运行需要大量资金支持，但边际效用越来越低，因此接下来挤泡沫的时间可能较长，国家对低经济增速的容忍限度将扩大。

债市反应还是认为目前经济运行不好，利率下行，但我认为目前的收益率水平已经反映了不少预期，收益率继续下行的空间有限。况且工业环比改善不错，长端收益率小幅下行后将反弹。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

应该说工业增加值，投资消费的数据与此前的先行指标PMI表现比较吻合，验证中国经济弱复苏的判断，“不好也不是太坏，毕竟是在没有采取大的刺激政策下，依靠经济自身的动力发展。”

且从数据看，中国经济增长潜力下降的事实也符合此前的预期，相信市场也会慢慢适应中国经济增长放缓的现状，从政策面看并没有调整放松的迹象。

**相关背景**

--中国中中共中央政治局称，世界经济增长动力不足，国内经济增长动力仍需要增强，金融领域潜在风险需要加强防范，将继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策。

--中国央行称，将继续实施稳健的货币政策，增强政策的前瞻性、针对性和灵活性。当前物价对需求扩张仍比较敏感，在物价总水平回落的同时，要前瞻性引导、稳定好通胀预期。

--中国4月CPI同比涨幅2.4%基本符合预期，食品价格仍是推高物价的主要因素。年内余下时间预计通胀将继续温和上行，处在可控范围内。但PPI降幅扩大至2.6%凸显经济复苏乏力。