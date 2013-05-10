中国汇市：人民币早盘随中间价走跌，但后市升值预期难改

* 人民币早盘即期随中间价走跌

* 市场仍看多后市，净结汇占据主力

* 央行推进汇改等政策预期支撑人民币

路透北京5月10日 - 人民币兑美元即期 周五早盘跟随中间价走低，在连续三日收创历史新高后稍事休息。因隔夜美元指数大涨，近日连创新高的中间价今日转为大跌近100点子。不过受央行推进汇改等政策预期支撑，市场仍看多人民币，早盘净结汇仍占据主力。

交易员认为，央行推人民币国际化、以及昨晚提出要推进汇率改革、加强人民币汇率弹性的政策，是支撑后市人民币走强的动能。而因美国就业改善，美元大涨，以及近期出现美国是否退出QE3(第三轮量化宽松)的争议，对人民币走势影响是短暂的，不会影响其后市升值势头。

他们指出，因为隔夜美元兑日圆出现突破上涨，因此今天央行大幅调低中间价，一点也不意外；同时这也体现了央行的弹性汇率特点。

“刚开盘时，美元买盘较多，随即出现多空僵持，之后，结汇增多。净结汇仍是大方向。”华南一股份银行交易员说。

北京时间12:21，人民币兑美元即期报6.1405元，上日收报6.1309元。今日人民币兑美元中间价 为6.2016元，上日中间价为6.1925元。

他并称，开盘不久，人民币即期价就仅有十几个点接近涨停价位，这在近期非常少见。表明市场仍看多人民币，人民币升值动能依然较强。

中国央行周四发布2013年第一季度货币政策执行报告称，将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率双向浮动弹性。[ID: nL3T0DQ4YK]

美元兑日圆周五亚洲盘中仍锐不可挡，突破101日圆，创下2009年4月以来新高，上日才刚突破100关卡。美元兑日圆周四劲升至逾四年最高，因有迹象显示美国就业市场进一步改善，且美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员再度就缩减购债规模发表讲话。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2145/75，上日尾盘为6.2065。

北京时间12:28，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1418/47元，上一交易日尾盘报6.1342元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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