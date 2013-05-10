东京美债：10年期债券价格走低，受乐观数据与美元兑日圆涨势打压

这名交易员称，日圆跌势激励日本股市，似乎打压了日本公债，而美债因而下跌，他表示，市场仓位布局可能也造成影响。

“我们刚结束新债供给，我想过去很多人都乐观以为新债供给之后债市都会大涨，因此我认为大家的部位也有点过度偏多了，”他指的是美国本周的公债标售。