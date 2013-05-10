东京美债：10年期债券价格走低，受乐观数据与美元兑日圆涨势打压

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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市场人士指出，美元/日圆 周五升至四年高点101.20日圆，亦对美债造成压力。
东京一欧系券商交易员指出，10年期美国公债似乎随着美元/日圆走势同步移动。
这名交易员称，日圆跌势激励日本股市，似乎打压了日本公债，而美债因而下跌，他表示，市场仓位布局可能也造成影响。
“我们刚结束新债供给，我想过去很多人都乐观以为新债供给之后债市都会大涨，因此我认为大家的部位也有点过度偏多了，”他指的是美国本周的公债标售。
周五的可能关注焦点是美国联邦准备理事会(FED/美联储)主席贝南克演说。
“基于这些市场波动，他的谈话大概会吸引更多注意，”法国巴黎银行利率策略师Tomohisa Fujiki称。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。