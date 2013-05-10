基金产业：4月份PIMCO总回报债券基金旗下美国公债持仓比例升至39%

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透纽约5月9日 - 全球最大的债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)总回报债券基金网站数据周四显示，该基金4月时美国公债持仓比例增至逾一年最高位。
4月时，PIMCO总回报债券基金美国公债持仓比例上升到39%，高于3月的33%。这支基金由葛罗斯负责运营，拥有资产约2,929亿美元。
“由于各国央行和美元为外储的国家(中国、日本)持续参与，美债比替代资产(现金)要来得好，”葛罗斯在5月致客户的投资信函中表示。
葛罗斯在信中表示，尽管公债是比现金更好的替代投资物，但在考虑通货膨胀因素后，仍面临至少两个百分点的利息亏损。
葛罗斯称美国联邦储备理事会(美联储, FED)的零利率政策和每月购买850亿美元公债，是公债回报率下降的一个原因。在过去的信中，葛罗曾对全球货币刺激政策的效力进行过批评。
PIMCO总回报债券基金亦公布，4月抵押贷款债券持仓比例从33%上升到了34%，但4月投资级别信贷的持仓比例从9%降至7%。
根据Morningstar，该基金4月吸引约5.16亿美元资金流入，低于3月的7.234亿美元。
4月PIMCO总回报债券基金的新兴市场证券持仓量从3月的7%小幅增至8%。该基金的美国以外发达市场债券持仓比例则从3月的11%降至10%。
PIMCO总回报债券基金的约当现金和货币市场证券持有比例，从3月的负3下降到负8。
约当现金和货币市场证券持有比例呈现负值，意味着该基金利用衍生品及短期有价证券当作担保品，藉由杠杆操作提升基金的购买力。
4月期间，高收益率“垃圾”债券持仓比例仍在3%、市政债券持仓比重为5%、政府担保的机构证券持仓比例4%、以美元计价的利率互换和利率相关衍生品持仓比重负3%、“其他”形式的信贷持仓比例为1%，均未发生变动。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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