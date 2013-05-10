基金产业：4月份PIMCO总回报债券基金旗下美国公债持仓比例升至39%

路透纽约5月9日 - 全球最大的债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)总回报债券基金网站数据周四显示，该基金4月时美国公债持仓比例增至逾一年最高位。

4月时，PIMCO总回报债券基金美国公债持仓比例上升到39%，高于3月的33%。这支基金由葛罗斯负责运营，拥有资产约2,929亿美元。

“由于各国央行和美元为外储的国家(中国、日本)持续参与，美债比替代资产(现金)要来得好，”葛罗斯在5月致客户的投资信函中表示。

葛罗斯在信中表示，尽管公债是比现金更好的替代投资物，但在考虑通货膨胀因素后，仍面临至少两个百分点的利息亏损。

葛罗斯称美国联邦储备理事会(美联储, FED)的零利率政策和每月购买850亿美元公债，是公债回报率下降的一个原因。在过去的信中，葛罗曾对全球货币刺激政策的效力进行过批评。

PIMCO总回报债券基金亦公布，4月抵押贷款债券持仓比例从33%上升到了34%，但4月投资级别信贷的持仓比例从9%降至7%。

根据Morningstar，该基金4月吸引约5.16亿美元资金流入，低于3月的7.234亿美元。

4月PIMCO总回报债券基金的新兴市场证券持仓量从3月的7%小幅增至8%。该基金的美国以外发达市场债券持仓比例则从3月的11%降至10%。

PIMCO总回报债券基金的约当现金和货币市场证券持有比例，从3月的负3下降到负8。

约当现金和货币市场证券持有比例呈现负值，意味着该基金利用衍生品及短期有价证券当作担保品，藉由杠杆操作提升基金的购买力。