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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 13:07 BJT

中国新债: 天津基建投资集团下周五将发行50亿元短期融资券，期限一年

路透北京5月10日 - 中国天津城市基础设施建设投资集团有限公司周五公告称，将于下周五(17日)在银行
间债市簿记建档发行50亿元人民币短期融资券，期限一年。
    
    具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  天津基建     100       50     12   5/17簿记建档    光大银行    AAA        5/20       5/21
  投资集团                                          中信银行
 =============================================================================================(
完)

  参看详情，可点选上海清算所网站(here)

 (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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