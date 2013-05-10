中国新债: 国电集团下周一将发行100亿元超短期融资券，期限九个月

路透北京5月10日 - 中国国电集团公司周五公告称，将于下周一(13日)在银行间债市簿 记建档发行今年第四期超短期融资券，金额100亿元人民币，期限九个月(270天)。 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息 日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款 日) =============================================================================== ============== 国电集团 300 100 9 5/13簿记建档 北京银行 AAA 5/14 5/15 民生银行 =============================================================================== ============== 国电集团为中国五大发电集团之一，旗下有上市公司国电电力 。(完) 参看详情，可点选上海清算所网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)