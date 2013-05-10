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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 13:09 BJT

中国新债: 国电集团下周一将发行100亿元超短期融资券，期限九个月

路透北京5月10日 - 中国国电集团公司周五公告称，将于下周一(13日)在银行间债市簿
记建档发行今年第四期超短期融资券，金额100亿元人民币，期限九个月(270天)。
    
    具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息
日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款
日)
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  国电集团     300      100      9   5/13簿记建档    北京银行    AAA        5/14
       5/15
                                                     民生银行
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  国电集团为中国五大发电集团之一，旗下有上市公司国电电力 。(完)

  参看详情，可点选上海清算所网站(here)

 (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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