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货币新闻 | 2013年 5月 10日 星期五 13:42 BJT

台股业绩：台积电4月合并营收500.7亿台币，创下纪录高位

路透台北5月10日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周五公布，4月合并营收为500.7亿台币，创下纪录新高，较上年同期成长23.5%，较上月则成长13.5%。

台积电此前表示，预估第二季合并营收在1,540-1,560亿台币，较第一季的1,327.6亿成长约16-17.5%。

该股今日收低0.43%，报114.5台币；大盘加权股价指数 收盘小跌0.07%。

台积电最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2013年4月 500.7 +13.5 +23.5

2013年3月 441.3 +7.2 +18.9

2013年2月 411.8 -13.2 +21.5 (完)

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台股业绩,请点选 (记者 高洁如; 审校)
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