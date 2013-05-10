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亚洲 | 2013年 5月 10日 星期五 13:45 BJT

路透基点：锦龙筹办6.5亿元人民币贷款以支持收购案--RLPC

路透香港5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，深圳上市公司广东锦龙发展股份有限公司正在市场筹办一笔6.50亿元人民币(1.06亿美元)五年期银团联贷，以支持公司收购中山证券的66%股权。

中国银行广东省分行为牵头行。南洋商业银行正在争取授信批准以加入参贷行。

据一名市场消息人士称，这笔定期贷款的价格正在敲定。

预定第二季完成签约。

锦龙向11家中山证券股东收购股权。锦龙昨日宣布，这次收购共斥资25.955亿元人民币，其中一半将透过银行贷款筹资。

根据市场人士表示，除了这笔银团联贷，其余的6.4775亿元人民币将透过其他金融产品筹资。

锦龙表示，贷款将以锦龙的资产担保。

锦龙的主要业务为证券投资及水事业。公司2012年净利2,359万元人民币。2012年底时，公司总资产27.13亿元人民币。

锦龙最大股东为东莞新世纪科教拓展有限公司，持股26.48%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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