路透基点：锦龙筹办6.5亿元人民币贷款以支持收购案--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，深圳上市公司广东锦龙发展股份有限公司正在市场筹办一笔6.50亿元人民币(1.06亿美元)五年期银团联贷，以支持公司收购中山证券的66%股权。
中国银行广东省分行为牵头行。南洋商业银行正在争取授信批准以加入参贷行。
据一名市场消息人士称，这笔定期贷款的价格正在敲定。
预定第二季完成签约。
锦龙向11家中山证券股东收购股权。锦龙昨日宣布，这次收购共斥资25.955亿元人民币，其中一半将透过银行贷款筹资。
根据市场人士表示，除了这笔银团联贷，其余的6.4775亿元人民币将透过其他金融产品筹资。
锦龙表示，贷款将以锦龙的资产担保。
锦龙的主要业务为证券投资及水事业。公司2012年净利2,359万元人民币。2012年底时，公司总资产27.13亿元人民币。
锦龙最大股东为东莞新世纪科教拓展有限公司，持股26.48%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。